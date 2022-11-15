Гришин: «Спартак» в матче с «Динамо» показал в атаке ту игру, к которой нужно стремиться
«Да, мы будем стремиться больше играть в атаку, но в первом периоде были ростки той игры, которую мы бы хотели увидеть в будущем», — цитирует Гришина ТАСС.
Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.
В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Фил Вароне (1-я минута), Джоуи Кин (17-я). Победный буллит забросил Роман Старченко (65-я). У «Динамо» отличились Андрей Миронов (23-я), Эрик О'Делл (38-я).
Таким образом, «Спартак» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 37 очками располагается на пятой строчке.
Ранее «Спартак» объявил о назначении Гришина на пост главного тренера.