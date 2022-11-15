Осинькин заявил, что переживает по поводу возможного ухода лидеров из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что переживает насчёт ухода лидеров самарской команды в зимнее трансферное окно.

«Я бы хотел, чтобы они оставались как можно дольше. Это наши лидеры и люди, с которыми мы связываем определённые надежды. Я всегда напряжён в трансферные окна, даже очень», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» с 20 очками находятся на 11-й строчке в турнирной таблице.

Ранее Осинькин прокомментировал включение в окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор полузащитника Сергея Пиняева.