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В «Оренбурге» считают невозможным уход легионеров из клуба в зимнее трансферное окно

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин назвал невозможным уход легионеров из клуба в зимнее трансферное окно.

«Латиноамериканцы чувствуют прекрасно у нас. Они отлично провели эти полгода, мы даже не ожидали такого прогресса от них и такой быстрой адаптации к нашей лиге. Они не собираются уходить, хоть и есть какие-то разговоры, или приостанавливать контракт с нами», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

В летнее трансферное окно в оренбургский клуб пришли аргентинцы Брайан Мансилья, Лукас Вера, Габриэль Флорентин, костариканец Джимми Марин, парагваец Диего Акоста.

После 17 туров чемпионата России оренбургский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Ранее Личка прокомментировал мнение о том, что «Оренбург» связан с «Зенитом».

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