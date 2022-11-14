The Telegraph: МЮ разорвёт контракт с Роналду, если игрок не будет требовать выплат

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант для расторжения контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Клуб может разорвать контракт с футболистом, если он не будет претендовать на выплаты, положенные ему до конца сезона, сообщает The Telegraph.

Уточняется, что перед финальным решением в клубе хотят дождаться полной версии интервью.

Напомним, что Роналду дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а он сам не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на интервью Роналду.