Нойер: лично для меня первая игра на турнире всегда самая важная

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал первую встречу команды на чемпионате мира в Катаре с Японией.

«Мы должны быть осторожны. Лично для меня первая игра на турнире всегда самая важная. Япония — неудобная команда, которая играет очень дисциплинированно. В то же время они непредсказуемы из-за качеств своих отдельных игроков», — цитирует Нойера Bayern&Germany.

На чемпионате мира команда Германии сыграет в группе E вместе с Японией, Коста-Рикой и Испанией.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

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