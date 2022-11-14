Мелёшин: могли и больше забить «Локомотиву»

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин высказался о победе красно-белых в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Эмоции только положительные. Очень хорошо, что победили в московском дерби. Правда, создали себе парочку неприятностей. Могли и больше забить «Локомотиву», но не реализовали свои моменты» — цитирует Мелёшина «Чемпионат».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице РПЛ, обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал дебютный гол футболиста красно-белых Данила Пруцева в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».