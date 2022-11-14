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Чернов — о дебютном голе Пруцева: думаю, коридорчик ему сделаем

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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал дебютный гол футболиста красно-белых Данила Пруцева в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
Чернов — о дебютном голе Пруцева: думаю, коридорчик ему сделаем
  • Gettyimages.ru

«Конечно, поздравили. Пруц на всех тренировках забивает, а в игре не получалось. Думаю, коридорчик ему сделаем. Красавчик, вполне заслуженно получил игрока матча», — цитирует Чернова Sport24.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице РПЛ, обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение, что «Спартак» и «Локомотив» в настоящий момент находятся на разных полюсах, поэтому победа красно-белых в матче 17-го тура чемпионата России стала закономерной.

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