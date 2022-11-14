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Кавазашвили заявил, что ЧМ-2022 не потеряет зрелищности из-за отсутствия сборной России

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, планирует ли он наблюдать за мундиалем в Катаре.
Кавазашвили заявил, что ЧМ-2022 не потеряет зрелищности из-за отсутствия сборной России
  • РИА Новости

«Конечно, я буду смотреть чемпионат мира в Катаре. Какой футболист не будет смотреть такой турнир? Жаль, что сборной России там не будет, но футбол из-за этого не потеряет свою красоту», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что фаворит турнира непредсказуем.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сербский журналист объяснил, почему футболистов ЦСКА Гайича и Зделара не вызвали на ЧМ-2022.

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