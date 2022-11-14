Metaratings: руководство «Црвены Звезды» проведёт встречу со стороной Сычевого на матче с «Зенитом»
- РИА Новости
Как сообщает Metaratings, руководство «Црвены Звезды» планирует провести встречу с представителями Сычевого на матче с «Зенитом».
В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Ранее президент «Оренбурга» отреагировал на новость об интересе «Црвены Звезды» к Сычевому.