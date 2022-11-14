В ФШР допустили скорый перевод Карпова на амбулаторное лечение
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«Анатолий находится в больнице в нормальном состоянии. Думаю, сейчас даже речи о переводе в общую палату не идёт. Может быть, его выпустят на амбулаторное лечение, но это пока только догадки», — цитирует Степаняна «Спорт-Экспресс».
Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.
Карпов впервые завоевал шахматную корону в 1975 году и сохранял её до 1985-го.
Ранее президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что организация не собирается менять правила участия россиян в международных соревнованиях из-за требований гроссмейстера Сергея Карякина.