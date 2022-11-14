Агент Николсона рассказал, останется ли форвард «Спартака» на матчи Кубка России

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега рассказал, что форвард красно-белых окажет помощь команде в предстоящих встречах в Кубке России.

«Шамар останется на матчи Кубка России. Николсон уедет домой к семье, когда будет перерыв в декабре», — цитирует Ненад «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» сыграет 23 ноября с «Крыльями Советов», а 27-го красно-белые встретятся с «Зенитом».

В нынешнем сезоне 25-летний ямаец забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее защитник «Спартака» Павел Маслов назвал удовлетворительными результаты красно-белых в первой половине сезона РПЛ.