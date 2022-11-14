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Глейхенгауз — о ПП Валиевой по мотивам Олимпиады: читал, что мы мучаем девочку

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, прокомментировал новую произвольную программу фигуристки Камилы Валиевой.
Глейхенгауз — о ПП Валиевой по мотивам Олимпиады: читал, что мы мучаем девочку
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«В самом начале сезона на прокатах была звуковая дорожка новостей, мы от неё не отказались, просто слишком часто использовать это не хотели, и, скорее всего, вернёмся к этому к чемпионату России. Я читал много интересного об этой программе, о том, что мы мучаем девочку», — приводит слова Глейхенгауза «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что программа бы не ставилась, если бы Валиевой не понравилась идея. По его словам, выступление фигуристки является одним из сильных в сезоне.

16-летняя фигуристка выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце произвольной программы она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так же, как закрывалась от журналистов.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на слова хореографа Ильи Авербуха в адрес фигуристки Камилы Валиевой.

 

 

 

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