Глейхенгауз — о ПП Валиевой по мотивам Олимпиады: читал, что мы мучаем девочку
- Gettyimages.ru
«В самом начале сезона на прокатах была звуковая дорожка новостей, мы от неё не отказались, просто слишком часто использовать это не хотели, и, скорее всего, вернёмся к этому к чемпионату России. Я читал много интересного об этой программе, о том, что мы мучаем девочку», — приводит слова Глейхенгауза «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что программа бы не ставилась, если бы Валиевой не понравилась идея. По его словам, выступление фигуристки является одним из сильных в сезоне.
16-летняя фигуристка выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце произвольной программы она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так же, как закрывалась от журналистов.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на слова хореографа Ильи Авербуха в адрес фигуристки Камилы Валиевой.