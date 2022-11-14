Глейхенгауз — о ПП Валиевой по мотивам Олимпиады: читал, что мы мучаем девочку

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, прокомментировал новую произвольную программу фигуристки Камилы Валиевой.

«В самом начале сезона на прокатах была звуковая дорожка новостей, мы от неё не отказались, просто слишком часто использовать это не хотели, и, скорее всего, вернёмся к этому к чемпионату России. Я читал много интересного об этой программе, о том, что мы мучаем девочку», — приводит слова Глейхенгауза «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что программа бы не ставилась, если бы Валиевой не понравилась идея. По его словам, выступление фигуристки является одним из сильных в сезоне.

16-летняя фигуристка выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце произвольной программы она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так же, как закрывалась от журналистов.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на слова хореографа Ильи Авербуха в адрес фигуристки Камилы Валиевой.