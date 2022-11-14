The Telegraph: игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны поведением Роналду

Партнёры португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по команде недовольны его поведением.

Игроки с уважением относятся к тому, чего португалец добился в течение карьеры, но в то же время они разочарованы поведением форварда в последние недели, сообщает The Telegraph.

В интервью португалец заявил, что клуб его предал, а он сам не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 Роналду забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отреагировал на интервью Роналду.