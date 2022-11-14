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Первый тренер Хайкина: у Никиты есть все перспективы заиграть в Англии

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Первый тренер российского вратаря Никиты Хайкина Дмитрий Гуленков считает, что футболист способен заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Первый тренер Хайкина: у Никиты есть все перспективы заиграть в Англии
  • AP

«За три года в Норвегии Никита достаточно вырос по уровню. Играть в Англии? Слухи всегда есть слухи. У него есть хороший шанс сыграть в «Эвертоне». Никита не первый сезон показывает себя с неплохой стороны. Конечно, есть все перспективы заиграть в Англии. Всё возможно!» — цитирует Гуленкова Sport24.

По информации Sport24, в трансфере заинтересован главный тренер английского клуба Фрэнк Лэмпард. Отмечается, что вратарь может подписать контракт в статусе свободного агента.

Россиянин выступает за норвежский клуб с 2019 года. Соглашение между сторонами истекает 31 декабря 2022 года.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, где может продолжить карьеру Хайкин.

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