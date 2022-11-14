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В честь россиянки Чевтаевой назван новый элемент в художественной гимнастике

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В честь красноярской спортсменки Евы Чевтаевой назван новый элемент в художественной гимнастике.
В честь россиянки Чевтаевой назван новый элемент в художественной гимнастике
  • Gettyimages.ru

«Она выполнила оригинальный элемент в упражнении с обручем, который ранее до неё никто не делал. Элемент официально зарегистрирован Всероссийской федерацией художественной гимнастики, его авторство закреплено за красноярской гимнасткой», — сообщается в пресс-службе губернатора региона.

Отмечается, что элемент представляет из себя бросок предмета в горизонтальной плоскости, который гимнастка совершает после вращения, и после ловит обруч ногами без зрительного контроля.

Чевтаева является серебряным призёром международных соревнований по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила, что российская гимнастка Вера Туголукова сменила спортивное гражданство на кипрское по решению родителей.

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