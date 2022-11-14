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Metaratings: «Зенит» может получить более $300 тысяч за участие Ловрена и Азмуна в ЧМ-2022

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Санкт-петербургский «Зенит» может получить более $300 тыс. за участие защитника Деяна Ловрена и нападающего Сердара Азмуна в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Metaratings: «Зенит» может получить более $300 тысяч за участие Ловрена и Азмуна в ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

За защитника сборной Хорватии Ловрена сине-бело-голубые должны получить минимум $210 тыс., а за форварда сборной Ирана Азмуна — $90—95 тыс., потому что Международная федерация футбола (ФИФА) также переводит деньги командам, в которых игрок выступал последние два сезона, сообщает Metaratings.

Нападающий перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 11 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря.

Ранее бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов предположил, когда сборную России вернут на международные турниры.

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