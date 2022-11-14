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Радимов: ЧМ-2026 пройдёт в США, поэтому сборную России постараются не пустить

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Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов предположил, когда сборную России вернут на международные турниры.
Радимов: ЧМ-2026 пройдёт в США, поэтому сборную России постараются не пустить
  • Gettyimages.ru

«Следующий чемпионат мира пройдёт в США. Давайте объективно: там все постараются, чтобы нас не было. Мимо чемпионата Европы мы уже проехали. Нас могут вернуть только через четыре года», — цитирует Радимов «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России не примет участия в квалификации Евро-2024. Все российские команды в данный момент исключены из соревнований УЕФА в соответствии с решением исполкома от 28 февраля 2022 года. 15 июля это решение было подтверждено Спортивным арбитражным судом.

Ранее сообщалось, что в Иране требуют не включать Сердара Азмуна в заявку на ЧМ-2022.

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