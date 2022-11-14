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Полузащитник «Сочи» Макарчук: во второй части РПЛ должны сыграть лучше, чем в первой

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Полузащитник «Сочи» Артём Макарчук подвёл итоги первой половины сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Полузащитник «Сочи» Макарчук: во второй части РПЛ должны сыграть лучше, чем в первой
  • РИА Новости

«У нас что-то не получилось в первой части чемпионата, но мы будем готовиться, пройдём хорошо сборы, во второй части должны сыграть лучше, чем в первой», — цитирует Макарчука ТАСС.

По его словам, исходя из потенциала команды и её состава, результаты на поле могли быть лучше.

По итогам 17-го тура чемпионата России по футболу первое место в таблице занимает санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками. На второй строчке расположился столичный «Спартак» с 36 очками, на третьей — «Ростов» (35). «Сочи» занимает девятое место (25).

Ранее нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе назвал своего одноклубника Кристиана Нобоа лучшим игроком РПЛ.

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