КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц высказался о повестке на предстоящее заседание комитета.

«В матче «Локомотив» — «Спартак» не все игроки хозяев прошли через микст-зону, болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику. Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака» — шесть жёлтых карточек», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что на заседании будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики в матчах «Крылья Советов» — «Ростов» и «Химки» — «Сочи», а также выход тренера «Динамо» Славиши Йокановича за пределы технической зоны.

По итогам 17-го тура чемпионата России по футболу первое место в таблице занимает санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками. На второй строчке расположился столичный «Спартак» с 36 очками, на третьей — «Ростов» (35). «Динамо» занимает четвёртое место (29), ЦСКА (29) — пятое.

Ранее РФС дисквалифицировал вратаря «Ессентуков» Романа Данилова и судью низших лиг Максима Зобова за ставки на матчи.