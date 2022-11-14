Изидор: Франция может выиграть ЧМ, у них есть Бензема и Мбаппе

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор назвал фаворита чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Сборная Франции может повторить свой успех. У них есть обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, Килиан Мбаппе и другие высококачественные игроки», — цитирует Изидора РИА Новости.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Ранее Карим Бензема рассказал о готовности сыграть за сборную Франции в первом матче на ЧМ-2022.