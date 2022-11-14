Изидор: Франция может выиграть ЧМ, у них есть Бензема и Мбаппе
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«Сборная Франции может повторить свой успех. У них есть обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, Килиан Мбаппе и другие высококачественные игроки», — цитирует Изидора РИА Новости.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Ранее Карим Бензема рассказал о готовности сыграть за сборную Франции в первом матче на ЧМ-2022.