В Иране требуют не включать Азмуна в заявку на ЧМ-2022

Министерство спорта и Федерация футбола Ирана требуют не включать нападающего «Байера» Сердара Азмуна в заявку на чемпионат мира в Катаре.

По информации IranWire, давление на главного тренера Карлуша Кейруша связано с тем, что игрок поддерживал антиправительственные акции в стране.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Килиан Мбаппе оценил шансы Франции выиграть чемпионат мира второй раз подряд.