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Надаль уступил Фритцу в первом круге группового этапа Итогового турнира ATP

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль стартовал с поражения в первом круге группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча на хардовом покрытии завершилась победой американца Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Надаль семь раз подал на вылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Девятая ракетка мира сделал восемь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из девяти и допустил одну ошибку на подаче.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие цели поставил перед собой на Итоговый турнир ATP.

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