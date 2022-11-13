Захарян — о возможном переходе в Челси: переговоры идут, но всех карт раскрывать не буду
«Я сейчас об этом не думаю. Можете спросить у клуба, у моих представителей. Я думаю, всё в порядке. Переговоры идут. Но всех карт раскрывать не буду», — цитирует Захаряна «Спорт-Экспресс».
19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась.
В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что переговоры об уходе Захаряна в зимнее трансферное окно находятся на паузе.