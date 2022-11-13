Узнать больше

Йоканович удовлетворён результатом и игрой «Динамо» в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился эмоциями от победы в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Сегодня мы показали достаточно хорошую игру. Уже в концовке ЦСКА оказал серьёзное давление на наши ворота, но мы смогли выстоять и набрали три очка. Я удовлетворён как результатом, так и игрой команды», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

«Динамо» с 29 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата России. ЦСКА (29) расположился на пятой строчке.

Ранее Йоканович поддержал полузащитника команды Даниила Фомина, который не смог реализовать пенальти в матче с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить