Йоканович удовлетворён результатом и игрой «Динамо» в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился эмоциями от победы в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Сегодня мы показали достаточно хорошую игру. Уже в концовке ЦСКА оказал серьёзное давление на наши ворота, но мы смогли выстоять и набрали три очка. Я удовлетворён как результатом, так и игрой команды», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

«Динамо» с 29 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата России. ЦСКА (29) расположился на пятой строчке.

Ранее Йоканович поддержал полузащитника команды Даниила Фомина, который не смог реализовать пенальти в матче с ЦСКА.