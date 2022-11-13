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Касаткина: этот сезон был великолепным для меня

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Российская теннисистка Дарья Касаткина подвела итоги сезона-2022.
Касаткина: этот сезон был великолепным для меня
  • Gettyimages.ru

«Спасибо, сезон-2022, ты был великолепным для меня. Но всего этого не произошло бы без поддержки моих близких. Увидимся в 2023 году, хочу большего», — написала Касаткина в Instagram*.

Касаткина является первой ракеткой России. В мировом рейтинге WTA россиянка занимает восьмое место.

Россиянка уступила француженке Каролин Гарсии в трёх партиях и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира.

Ранее Касаткина рассказала, что чувствовала опустошение после поражения в матче Итогового турнира WTA.

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