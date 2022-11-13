Плющенко — о серебре Муравьёвой: сделала невозможное возможным
- РИА Новости
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«Все потихоньку, постепенно — работаем, трудимся. Софья взрослеет. Как говорится, Москва не стразу строилась, поспешай медленно. В силу того что у Сони была травма, которая не давала работать на 100%, работала она на 30% своих возможностей. И считаю, что сегодня она сделала, как в той песне, невозможное возможным, — цитирует Плющенко ТАСС.
По его словам, 16-летняя фигуристка — спортсменка с характером, она выходит на лёд и забывает обо всём, собирается и старается делать свой максимум. Он также отметил, что Муравьёва смотрелась воздушно, легко и современно.
25-летняя Елизавета Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).
Ранее фигурист Пётр Гуменник поделился эмоциями от победы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.