Волкановски: уважаю Махачева, но не считаю себя аутсайдером
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«Я уважаю Ислама, он боец высочайшего уровня. Меня считают аутсайдером? Ничего страшного, и я сам так, конечно, не считаю. У меня есть шансы победить Ислама, и я буду использовать их все», — цитирует Волкановски ТАСС.
22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после победы российский боец бросил вызов Волкановски, который является чемпионом UFC в полулёгком весе.
Россиянин провёл 24 боя в смешанных единоборствах (ММА) и одержал 23 победы. На счету австралийца 25 побед в 26 поединках.
Ранее Волкановски сообщил, что нанял диетолога для подготовки к бою с Махачевым.