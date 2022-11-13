Волкановски: уважаю Махачева, но не считаю себя аутсайдером

Австралийский боец UFC Александр Волкановски высказался о поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Я уважаю Ислама, он боец высочайшего уровня. Меня считают аутсайдером? Ничего страшного, и я сам так, конечно, не считаю. У меня есть шансы победить Ислама, и я буду использовать их все», — цитирует Волкановски ТАСС.

22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после победы российский боец бросил вызов Волкановски, который является чемпионом UFC в полулёгком весе.

Россиянин провёл 24 боя в смешанных единоборствах (ММА) и одержал 23 победы. На счету австралийца 25 побед в 26 поединках.

Ранее Волкановски сообщил, что нанял диетолога для подготовки к бою с Махачевым.