Матч турецкой премьер-лиги по футболу в Стамбуле перенесли в связи со взрывом

В Турции сообщили о переносе матча национальной премьер-лиги по футболу в Стамбуле в связи со взрывом в центре города.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал A Haber, матч должен был начаться в 20:00 на стадионе неподалёку от места ЧП.

Информацию о переносе подтвердила Федерация футбола Турции.

Взрыв произошёл днём на пешеходной улице Истикляль. Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.

По последним данным, погибли шесть человек, 53 получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».