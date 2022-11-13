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ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛ

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Столичные клубы ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России по футболу.
ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛ
  • РИА Новости

В составе армейцев с первых минут на поле выйдут голкипер и капитан Игорь Акинфеев, Мойзес, Бруно Фукс, Виллиан Роша, Бахтиёр Зайнутдинов, Саша Зделар, Ушаков, Виктор Мендес, Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов.

У бело-голубых матч начнут голкипер Антон Шунин, Эли Даса, Саба Сазонов, Николас Маричаль, Дмитрий Скопинцев, Александр Кутицкий, капитан Даниил Фомин, Арсен Захарян, Владислав Грулев, Муми Нгамалё, Федор Смолов.

Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Матч начнётся в 19:30 мск.

ЦСКА с 29 очками занимает четвёртую строчку в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» с 26 очками расположилось на шестой строчке.

Ранее нападающий «Динамо» Фёдор Смолов назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарём в истории России.

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