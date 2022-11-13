Российские самбисты завоевали 13 золотых медалей на чемпионате мира в Киргизии

Российские самбисты, выступавшие на чемпионате мира в Бишкеке (Киргизия) под флагом и гимном международной федерации (FIAS), завоевали 19 медалей из 21 возможной, из которых — 13 золотые.

У девушек не было равных Светлане Уваровой (до 59 кг), Карине Черевань (до 65 кг), Олесе Посылкиной (до 59 кг), Дарье Речкаловой (до 80 кг).

Елизавета Сыщикова (до 54 кг) и Анжела Гаспарян (свыше 80 кг) довольствовалась серебром, а Екатерина Хасанова (до 50 кг) — бронзой.

Среди мужчин чемпионами стали Саян Хертек (до 58 кг), Шамиль Зилфикаров (до 71 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг), Сергей Рябов (до 88 кг) и Антон Коновалов (до 98 кг).

Антон Брачев (свыше 98 кг) завоевал бронзу, а Павел Гладких остался без медали, сенсационно уступив в 1/8 финала.

В боевом самбо на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), Саид Саидов (до 88 кг), Виктор Немков (до 98 кг), Сослан Джанаев (свыше 98 кг).

Третьи места поделили Мухтар Гамзаев (до 58 кг) и Иван Ложкин (до 79 кг), а Рашад Мурадов (до 71 кг) вынужден был завершить чемпионат в четвертьфинале.

Отечественные спортсмены в общей сложности добыли 13 золотых, 2 серебрянные и 4 бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко планирует выступить в боевом самбо после ухода из MMA.