Немков объяснил, почему Махачев победит Волкановски

Российский боец Виктор Немков рассказал, почему чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев сможет победить чемпиона промоушена в полулёгком дивизионе Александра Волкановски.

«Тут даже не очень важно, насколько Волкановски «удобен» или «неудобен» для Ислама — россиянин максимально универсальный боец. И что бы ему ни предложил австралиец, мне кажется, что Махачев подберёт к нему ключик», — приводит слова Немкова «Матч ТВ».

22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после победы российский боец бросил вызов Волкановски, который является чемпионом UFC в полулёгком весе.

Махачев провёл 24 боя в смешанных единоборствах (ММА) и одержал 23 победы. На счету Волкановски 25 побед в 26 поединках.

Ранее сообщалось, что Махачев проведёт бой с Волкановски на UFC 284.