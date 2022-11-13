Конте считает, что Кейн внёс большой вклад в успехи «Тоттенхэма» в текущем сезоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил игру нападающего команды Гарри Кейна в текущем сезоне.

«Я думаю, что Гарри сыграл действительно важную роль, особенно в последних 13 матчах. Если мы закончим этот период в первой четвёрке и выйдем в следующий раунд Лиги чемпионов, нам придётся сделать большую ставку на него», — приводит слова Конте Independent.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. В текущем сезоне 29-летний форвард провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Тоттенхэм» с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее в «Баварии» высказались о возможном трансфере Кейна.