Поттер — о поражении от «Ньюкасла»: всё сразу пошло не так

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о поражении от «Ньюкасла» в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Всё сразу пошло не так, ведь уже на шестой минуте мы потеряли Рубена Лофтус-Чика из-за травмы. Команда допускала слишком много невынужденных ошибок, а «Ньюкасл» — очень уверенный в себе соперник», — цитирует Поттера Daily Mail.

Игра на «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ньюкасла».

В составе «Ньюкасла» мяч забил Джозеф Уиллок (67-я).

«Челси» (21 очко) располагается на восьмой позиции. «Ньюкасл» (30) занимает третье место.

Ранее Поттер рассказал, как «Челси» будет использовать перерыв на ЧМ-2022.