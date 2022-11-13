Узнать больше

Поттер — о поражении от «Ньюкасла»: всё сразу пошло не так

Короткая ссылка
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о поражении от «Ньюкасла» в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Всё сразу пошло не так, ведь уже на шестой минуте мы потеряли Рубена Лофтус-Чика из-за травмы. Команда допускала слишком много невынужденных ошибок, а «Ньюкасл» — очень уверенный в себе соперник», — цитирует Поттера Daily Mail.

Игра на «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ньюкасла».

В составе «Ньюкасла» мяч забил Джозеф Уиллок (67-я).

«Челси» (21 очко) располагается на восьмой позиции. «Ньюкасл» (30) занимает третье место.

Ранее Поттер рассказал, как «Челси» будет использовать перерыв на ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить