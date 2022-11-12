Плющенко заявил, что не считает Ягудина своим конкурентом
«Ягудин мой конкурент? Нет, конечно», — цитирует Евгения Плющенко ТАСС.
Напомним, что Плющенко, высказываясь о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, заявил, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления. После этого между бывшими фигуристами началась перепалка в социальных сетях.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в новом сезоне планирует провести турнир шоу-программ с участием Плющенко и Ягудина.
Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.
Ранее Плющенко заявил, что затеял конфликт с Ягудиным для привлечения интереса к шоу.