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Плющенко заявил, что не считает Ягудина своим конкурентом

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал мнение, что фигурист Алексей Ягудин сейчас не может составить ему конкуренцию.

«Ягудин мой конкурент? Нет, конечно», — цитирует Евгения Плющенко ТАСС.

Напомним, что Плющенко, высказываясь о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, заявил, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления. После этого между бывшими фигуристами началась перепалка в социальных сетях.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в новом сезоне планирует провести турнир шоу-программ с участием Плющенко и Ягудина.

Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.

Ранее Плющенко заявил, что затеял конфликт с Ягудиным для привлечения интереса к шоу.

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