Тикнизян: есть ощущение, что в каждой игре «Локомотив» будет бороться только за победу

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об ожиданиях от предстоящих встреч железнодорожников в сезоне-2022/23.

«У меня есть ощущение, что в каждой игре мы будем бороться только за победу. Не думаю о турнирной таблице, потому что впереди достаточное количество игр, чтобы подняться. Не хочу загадывать и строить планы», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о поражении от «Спартака» в матче 17-го тура чемпионата России.