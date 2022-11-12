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Кечинов о матче «Спартак» — «Локомотив»: дерби удалось

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых в матче с «Локомотивом» в рамках 17-го тура чемпионата России.
Кечинов о матче «Спартак» — «Локомотив»: дерби удалось
  • РИА Новости

«Дерби удалось. «Спартак» заслужил победу, они контролировали игру, хоть была нервная концовка. Не понял решение тренера поставить Николсона в стартовый состав. Может быть, у Соболева было какое-то небольшое повреждение», — цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

 

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