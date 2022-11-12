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Фигуристка Михара: я фанатка Туктамышевой, это такая честь, что она за меня болеет

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Японка Маи Михара, выступающая на Гран-при Великобритании, отреагировала на пожелания от российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.
Фигуристка Михара: я фанатка Туктамышевой, это такая честь, что она за меня болеет
  • Gettyimages.ru

«Я так счастлива услышать добрые слова от Елизаветы, это невероятно. Я фанатка Туктамышевой, это такая честь, что за меня болеет такая фигуристка», — приводит слова Михары Sports.ru.

Также о своём отношении к 25-летней российской спортсменке рассказала Анастасия Губанова, представляющая Грузию. По её словам, Туктамышева очень сильно вдохновляет фигуристов, и она достойна уважения.

12 ноября после победы в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве Туктамышева рассказала, что следит за успехами японки Мао Симады, а также пожелала удачи своей подруге Михаре.

Ранее хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказал мнение, что российские фигуристы далеки от уровня зарубежных коллег.

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