Федун высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Команда провела прекрасный первый тайм. 2:0 — неприятный счёт, всегда теряется концентрация», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» Джикия пропустит первый матч после зимнего перерыва.