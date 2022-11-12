Федун высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом»
- РИА Новости
«Команда провела прекрасный первый тайм. 2:0 — неприятный счёт, всегда теряется концентрация», — цитирует Федуна «Чемпионат».
Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.
В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.
«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.
Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» Джикия пропустит первый матч после зимнего перерыва.