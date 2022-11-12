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Федун высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом»

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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
Федун высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Команда провела прекрасный первый тайм. 2:0 — неприятный счёт, всегда теряется концентрация», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» Джикия пропустит первый матч после зимнего перерыва.

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