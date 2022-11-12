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Мишин оценил выступления Коляды и Семененко на четвёртом этапе Гран-при России в Москве

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин оценил выступления своих учеников Михаила Коляды и Евгения Семененко на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Мишин оценил выступления Коляды и Семененко на четвёртом этапе Гран-при России в Москве
  • Gettyimages.ru

«Коляда показал всё чисто. Он сделал всё, что запланировал, зрителям понравилось. Этот турнир для нас очень важен, потому что мы уточняем, где у нас есть недочёты. Семененко после травмы тоже выступил неплохо», — цитирует Мишина Metaratings.

Коляда получил от судей 102,68 балла. Второе место занимает Пётр Гуменник (94,85), третье — Семененко (88,75).

Коляда является серебряным призёром Игр-2018 в командных соревнованиях. Семененко — победитель командного чемпионата мира 2021 года. На олимпийских играх в Пекине он занял восьмое место.

Ранее Коляда поделился эмоциями после победы в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

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