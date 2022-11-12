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Авербух считает, что российские фигуристы не дотягивают до мирового уровня

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Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказал мнение, что российские фигуристы далеки от уровня зарубежных коллег.
Авербух считает, что российские фигуристы не дотягивают до мирового уровня
  • РИА Новости

«Рад за Михаила Коляду, потому что у него был неудачный этап, он много срывал. Желаю, чтобы у него всё получилось. Если говорить про уровень, наши мальчики пока не дотягивают до международных спортсменов», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Он также подчеркнул, что ставил Коляде и Семененко произвольные программы. По его словам, борьба между спортсменами будет захватывающей.

27-летний фигурист получил от судей 102,68 балла. Второе место занимает Пётр Гуменник (94,85), третье — Евгений Семененко (88,75).

Ранее фигурист Михаил Коляда рассказал, что ему важно реабилитироваться после четвёртого места на первом этапе Гран-при России.

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