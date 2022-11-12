Семак: чемпионат мира буду смотреть на работе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, будет ли следить за чемпионатом мира в Катаре.

«Чемпионат мира буду смотреть на работе. Начало точно. За кого буду болеть? Явного фаворита нет. Будем болеть за Ловрена, который единственный представитель нашей команды на чемпионате мира, а дальше посмотрим», — цитирует Семака «Чемпионат».

Пресс-служба национальной команды Хорватии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов. Помимо Ловрена, в заявку вошли бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич и экс-хавбек «Спартака» Марио Пашалич.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Сборная Хорватии выступит на групповом этапе чемпионата мира в группе F, где её соперниками будут команды Бельгии, Канады и Марокко.

Ранее хорватский журналист сайта 24Sata Томислав Габелич отреагировал на то, что Ловрен попал в заключительную заявку на чемпионат мира в Катаре.