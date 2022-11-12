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Самбистка Черевань рассказала, что выступала на чемпионате мира с травмой пальца

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Российская самбистка Карина Черевань рассказала, как выступила на чемпионате мира с травмой пальца.
Самбистка Черевань рассказала, что выступала на чемпионате мира с травмой пальца
  • Gettyimages.ru

«Травма случилась на сборах, палец вылетал. И вот после финала мне его опять вправляли. На самом деле на борьбе боль не особо чувствовалась, потому что адреналин, а так, когда вправляли, было очень больно», — заявила Черевань журналистам.

Она также отметила, что после соревнований испытывает лёгкую усталость и опустошение. По её словам, подобное происходит с каждым человеком, когда к чему-то долго стремишься и в конечном итоге достигаешь.

Россиянка в решающей схватке в весовой категории до 65 кг одержала победу над Ван Дун Сем из Нидерландов.

Российские самбисты выступают на турнире в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо (FIAS).

Чемпионат мира в Бишкеке проходит с 11 по 13 ноября.

Ранее Черевань поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира по самбо в Киргизии.

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