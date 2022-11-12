Защитник «Торпедо» Самсонов — о борьбе за выживание в РПЛ: впереди ещё достаточно игр
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«Маску снял, потому что чувствую себя уже лучше и могу играть без неё. Сможем ли мы навязать борьбу за выживание? Впереди ещё достаточно игр, чтобы вернуться», — цитирует Самсонова «Матч ТВ».
Встреча проходила на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
В составе петербургской команды забитыми мячами отметились Малком и Клаудиньо.
Таким образом, «Зенит» набрал 42 очка и располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с шестью очками осталось на 16-й строчке.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу петербургского клуба в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».