Защитник «Торпедо» Самсонов — о борьбе за выживание в РПЛ: впереди ещё достаточно игр

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал поражение от «Зенита» в 17-м туре чемпионата России.

«Маску снял, потому что чувствую себя уже лучше и могу играть без неё. Сможем ли мы навязать борьбу за выживание? Впереди ещё достаточно игр, чтобы вернуться», — цитирует Самсонова «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургской команды забитыми мячами отметились Малком и Клаудиньо.

Таким образом, «Зенит» набрал 42 очка и располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с шестью очками осталось на 16-й строчке.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу петербургского клуба в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».