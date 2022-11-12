Bellator может перенести анонс последнего боя Фёдора Емельяненко

В Bellator сообщили, что могут перенести объявление последнего боя в карьере Фёдора Емельяненко из-за отсутствия договорённости с соперником.

«Договорённости с соперником пока нет. Поэтому анонс, скорее всего, будет перенесён», — приводит слова собеседника ТАСС.

Основным кандидатом на место соперника Емельяненко в его прощальном поединке является американец Райан Бейдер. Бой планируется в начале 2023 года.

За свою карьеру 46-летний Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее в Bellator сообщили, что Силва отказался от боя с Емельяненко.