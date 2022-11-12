Bellator может перенести анонс последнего боя Фёдора Емельяненко
- РИА Новости
«Договорённости с соперником пока нет. Поэтому анонс, скорее всего, будет перенесён», — приводит слова собеседника ТАСС.
Основным кандидатом на место соперника Емельяненко в его прощальном поединке является американец Райан Бейдер. Бой планируется в начале 2023 года.
За свою карьеру 46-летний Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.
Ранее в Bellator сообщили, что Силва отказался от боя с Емельяненко.