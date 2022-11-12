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Журналист Corriere dello Sport: в Италии Карасёва считают топовым судьёй мирового уровня

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Журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини прокомментировал работу российского судьи Сергея Карасёва.
Журналист Corriere dello Sport: в Италии Карасёва считают топовым судьёй мирового уровня
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«В Италии Карасёва считают высококачественным и топовым судьёй мирового уровня. Мы наблюдали за его работой несколько раз. Местные болельщики уже тогда начали сравнивать Карасёва с легендарным итальянским судьёй Пьерлуиджи Коллиной», — приводит слова Мартини Sport24.

Карасёв обслуживает матчи чемпионата России с 2008 года.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

Ранее Карасёв рассказал, как относится к шуткам про «ручного карася Гинера».

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