Черевань — о победе на ЧМ по самбо: лично для меня она была ожидаема

Российская самбистка Карина Черевань поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира по самбо в Киргизии.

«На самом деле у меня нет таких ярких эмоций от победы из-за того, что это результат долгой и серьёзной работы в течение всей жизни. Лично для меня она была ожидаема. Очень много людей приложили руку к этому результату. Отдельно хочу поблагодарить своих родителей, я их очень сильно люблю и надеюсь, что они мной гордятся», — заявила Черевань журналистам.

Россиянка в решающей схватке в весовой категории до 65 кг одержала победу над Ван Дун Сем из Нидерландов.

Российские самбисты выступают на турнире в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо (FIAS).

Чемпионат мира в Бишкеке проходит с 11 по 13 ноября.

Ранее Шейх-Мансур Хабибулаев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Киргизии.