Хабибулаев стал четырёхкратным чемпионом мира по боевому самбо
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В поединке в весовой категории 64 кг российский самбист победил Велимурада Алхасова из Бахрейна.
Хабибулаев стал четырёхкратным чемпионом мира по боевому самбо.
Российские самбисты выступают на турнире в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо (FIAS).
Чемпионат мира в Бишкеке проходит с 11 по 13 ноября.
Ранее российский самбист Сергей Рябов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Киргизии.