Шейх-Мансур Ибрагимович Хабибулаев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Киргизии.

В поединке в весовой категории 64 кг российский самбист победил Велимурада Алхасова из Бахрейна.

Хабибулаев стал четырёхкратным чемпионом мира по боевому самбо.

Российские самбисты выступают на турнире в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо (FIAS).

Чемпионат мира в Бишкеке проходит с 11 по 13 ноября.

Ранее российский самбист Сергей Рябов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Киргизии.