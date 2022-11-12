Российский самбист Сергей Рябов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Киргизии.

В поединке в весовой категории до 88 кг 34-летний россиянин победил Давида Григоряна из Армении.

Таким образом, Рябов стал четырёхкратным чемпионом мира по самбо.

Российские самбисты выступают на турнире в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо (FIAS).

Чемпионат мира в Бишкеке проходит с 11 по 13 ноября.

Ранее сообщалось, что российский самбист Шамиль Зилфикаров завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Киргизии.