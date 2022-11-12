Рябов стал четырёхкратным чемпионом мира по самбо
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В поединке в весовой категории до 88 кг 34-летний россиянин победил Давида Григоряна из Армении.
Таким образом, Рябов стал четырёхкратным чемпионом мира по самбо.
Российские самбисты выступают на турнире в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо (FIAS).
Чемпионат мира в Бишкеке проходит с 11 по 13 ноября.
Ранее сообщалось, что российский самбист Шамиль Зилфикаров завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Киргизии.