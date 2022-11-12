Зилфикаров — о золоте на ЧМ по самбо: надеюсь, эта победа принесёт радость моему народу

Российский самбист Шамиль Зилфикаров прокомментировал завоевание золотой медали на чемпионате мира в Киргизии.

«Я очень долго шёл к этому. Хочу поблагодарить всех людей, причастных к этой победе, которые помогали и поддерживали. Спасибо моему тренеру и моей семье, которые поддерживают меня у телеэкранов. Сегодня по воле Всевышнего я выиграл. Надеюсь, что эта победа принесёт радость моему народу, моей семье, моим родным и близким», — сказал Зилфикаров.

Также самбист высказался о финальном поединке с Феликсом Уланбековым из Киргизии.

«Мне тренер показывал его схватки, говорил: «Смотри, как с ним бороться». Я ему ответил: «Виктор Валерьевич, я не хочу смотреть, я не отдам ему эту победу». У меня была такая возможность, я не мог её упустить», — сказал он.

Российские самбисты выступают на турнире в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо (FIAS).

Чемпионат мира в Бишкеке проходит с 11 по 13 ноября.

Ранее сообщалось, что россияне Антон Брачев и Мухтар Гамзатов завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по самбо в Киргизии.