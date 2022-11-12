Transfermarkt: ЦСКА интересуется полузащитником «Партизана» Терзичем

Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику белградского «Партизана» и молодёжной сборной Сербии Николе Терзичу.

Об этом сообщает портал Transfermarkt.

В нынешнем сезоне 22-летний серб забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за «Партизана» во всех турнирах. Контракт полузащитника с белградским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Терзича в €1,5 млн.

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает возможность подписания нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в зимнее трансферное окно.